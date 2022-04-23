Против Галкина готовят уголовное дело за распространение ложных данных о ВС РФ

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Ранее сообщалось, что Максим Галкин с семьей находится в Израиле, куда он отправился сразу после начала спецоперации в Украине. А тем временем на родине в отношении юмориста готовятся завести уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.
Дело в том, что недавно шоумен опубликовал в соцсети ролик, в котором поздравил подписчиков с Пасхой, а также раскритиковал российскую армию за то, что происходит на территории Украины. При этом Галкин упомянул об обстрелах жилых домов в Украине и гибели мирных граждан.
«В таком количестве страшных вещей виновата Россия. И при этом говорит, что не виновата», — сказал шоумен.
Между тем медиатехнолог Дмитрий Свиридов сообщил, что Галкин решил уехать из России насовсем. Во всяком случае, в ближайшее время на родине он не появится, подчеркнул Свиридов, пишет nation-news.ru.
Заметим, что фигурантами таких дел уже стали оппозиционер Владимир Кара-Мурза, публицист Александр Невзоров (лицо, признанное в РФ иноагентом), медиаменеджер Илья Красильщик и блогер Вероника Белоцерковская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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