Против Галкина готовят уголовное дело за распространение ложных данных о ВС РФ

Ранее сообщалось, что Максим Галкин с семьей находится в Израиле, куда он отправился сразу после начала спецоперации в Украине. А тем временем на родине в отношении юмориста готовятся завести уголовное дело по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Дело в том, что недавно шоумен опубликовал в соцсети ролик, в котором поздравил подписчиков с Пасхой, а также раскритиковал российскую армию за то, что происходит на территории Украины. При этом Галкин упомянул об обстрелах жилых домов в Украине и гибели мирных граждан.

«В таком количестве страшных вещей виновата Россия. И при этом говорит, что не виновата», — сказал шоумен.

Между тем медиатехнолог Дмитрий Свиридов сообщил, что Галкин решил уехать из России насовсем. Во всяком случае, в ближайшее время на родине он не появится, подчеркнул Свиридов, пишет nation-news.ru .

Заметим, что фигурантами таких дел уже стали оппозиционер Владимир Кара-Мурза, публицист Александр Невзоров (лицо, признанное в РФ иноагентом), медиаменеджер Илья Красильщик и блогер Вероника Белоцерковская.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700