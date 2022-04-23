Андрей Макаревич заявил, что не обязан объяснять свой отъезд из России

Примерно два месяца назад некоторые знаменитости начали покидать Россию. В числе уехавших – Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич и другие звезды. Известный музыкант Андрей Макаревич четко обозначил свою позицию по горячей теме.

Ксения Собчак встретилась в Израиле с Андреем Макаревичем и в числе первых вопросов задала ему самый горячий – об эмиграции.

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который вместе с женой Эйнат Кляйн переехал в Израиль, не захотел обращаться к россиянам в эфире шоу «Осторожно: Собчак».

Журналистка Ксения Собчак заявила, что в России у Макаревича осталось много поклонников. Она предложила музыканту сказать пару слов для них.

«Не считаю нужным что-то объяснять. Я и раньше ездил туда, куда хотелось, куда мне было нужно, и часто достаточно надолго. Никогда ни перед кем не объяснялся», – сказал Андрей Макаревич.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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