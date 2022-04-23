Эмигрировавший в Израиль Макаревич отказался обращаться к россиянам

В эфире шоу «Осторожно: Собчак» к россиянам обратился лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он уже давно переехал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн.

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что у Макаревича в России осталось много поклонников. Она предложила музыканту сказать им несколько слов.

«Нет. Я только могу попросить их про себя перед сном, когда кому как удобно, очень сильно пожелать внутри себя, чтобы спецоперация завтра закончилась. Я верю в коллективное, такой бессловесный, но энергетический месседж», — заметил артист.

Немало россиян раскритиковали Андрея Макаревича за его русофобские высказывания. Музыкант поддержал артистов, которые покинули РФ. После этого в России начали отменять концерты группы «Машина времени».

Макаревич ранее, комментируя переезд в Израиль, заявил, что не считает себя предателем. Он отметил, что деньги, которые получал за концерты, он честно заработал.

Из Израиле, к слову, критикует «военную спецоперацию» и шоумен Максим Галкин. Он заявил, что часть заработанных в Израиле денег пожертвует украинским беженцам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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