Российские пользователи соцсетей обрушились на критикующего спецоперацию Галкина

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Уехавший из России певец и юморист Максим Галкин, который категорически не приемлет «спецоперацию» РФ в Украине и всячески ее критикует, продолжает подвергаться травле в социальных сетях со стороны российских пользователей. Некоторые только за то, что у артиста альтернативная от большинства точка зрения, клеймят его нарицательным «предатель».
Максим Галкин критикует «специальную военную операцию» в сети с завидной регулярностью. При этом шоумен не забывает упомянуть, что за такую его позицию и «антиспецоперационные» заявления власти «закрыли все его рекламные контракты, запретили рекламу с его участием и отменили все выступления».
Сейчас муж Аллы Пугачевой выступает в Израиле. После завершения тура часть заработанных денег он намерен перечислить на помощь беженцам из Украины.
Российские пользователи считают, что Максиму Галкину от РФ нужны только деньги. Граждане порекомендовали ему не возвращаться в свою страну из-за рубежа и назвали «предателем».
«Денежки, небось, кончаются?», «Хотел и дальше за счет России жить. Предатель обречен на нищету», - приводит высказывания пользователей Сети агентство «Ура».
Ранее против спецоперации выступили и выехали за пределы своей страны рэпер Face, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, рокер Андрей Макаревич и другие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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