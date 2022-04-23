Российские пользователи соцсетей обрушились на критикующего спецоперацию Галкина

Уехавший из России певец и юморист Максим Галкин, который категорически не приемлет «спецоперацию» РФ в Украине и всячески ее критикует, продолжает подвергаться травле в социальных сетях со стороны российских пользователей. Некоторые только за то, что у артиста альтернативная от большинства точка зрения, клеймят его нарицательным «предатель».

Максим Галкин критикует «специальную военную операцию» в сети с завидной регулярностью. При этом шоумен не забывает упомянуть, что за такую его позицию и «антиспецоперационные» заявления власти «закрыли все его рекламные контракты, запретили рекламу с его участием и отменили все выступления».

Сейчас муж Аллы Пугачевой выступает в Израиле. После завершения тура часть заработанных денег он намерен перечислить на помощь беженцам из Украины.

Российские пользователи считают, что Максиму Галкину от РФ нужны только деньги. Граждане порекомендовали ему не возвращаться в свою страну из-за рубежа и назвали «предателем».

«Денежки, небось, кончаются?», «Хотел и дальше за счет России жить. Предатель обречен на нищету», - приводит высказывания пользователей Сети агентство «Ура».

Ранее против спецоперации выступили и выехали за пределы своей страны рэпер Face, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, рокер Андрей Макаревич и другие.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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