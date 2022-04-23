Ургант рассказал о самой большой ошибке в жизни

Популярный телевизионный ведущий из Российской Федерации Иван Ургант заявил о том, что мог бы совершить самую роковую ошибку в своей жизни — если бы он не выбрал супругой свою теперешнюю жену Наталью Кикнадзе. Об этом пишут журналисты информационного онлайн издания «Киноафиша России».

Известный шоумен ещё со своего раннего детства близко знал свою нынешнюю избранницу. Наталья сильно нравилась Ивану Урганту на протяжении всех школьных лет. Надо сказать, что сама она не относилась к Урганту и его ухаживаниям всерьез. И вот закончена школа, после которой пути-дорожки будущей звездной пары кардинально разошлись. Несмотря на это, через несколько лет молодые люди всё-таки нашли друг друга. Они снова встретились, вспомнилось безоблачное детство, и симпатии переросли в крепкую глубокую любовь. С тех самых пор эта пара неразлучна.

Особенно судьбоносный для Ивана Урганта момент случился во время показа знаменитой киноленты «Осенний марафон». Телевизионного ведущего буквально потрясли глубокие эмоциональные порывы Натальи Кикнадзе. По ходу демонстрации этого фильма девушка смеялась и плакала, выражая искренние человеческие чувства, такие редкие сейчас у современной молодёжи. Именно тогда Иван Ургант отчётливо осознал — если он не возьмет Кикнадзе в жены, то совершит самую большую ошибку в своей жизни, пишет издание «Киноафиша России».

В прошлую пятницу, 22 апреля, Иван Ургант рассказал, почему так долго не публикует ничего в своих социальных сетях. В ответ на соответствующий вопрос Ирены Понарошку, шоумен ответил, что «оправдываться — это для него унизительно».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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