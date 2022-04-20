Максим Галкин не признает себя предателем из-за отъезда в Израиль

Шоумен Максим Галкин, который в самом начале спецоперации улетел вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль, предоставил свой комментарий о ситуации, сложившейся в его жизни в настоящий период. Об этом написало онлайн-издание WomanHit.ru.

После их спешного отъезда не только поклонники и многочисленные подписчики в соцсетях, но и очень многие коллеги по артистическому, музыкальному и телевизионному цеху весьма резко осудили юмориста Максима Галкина и его супругу певицу Аллу Пугачеву за то, что они покинули пределы России в такой тяжелый период для страны. В то же самое время пародист и шоумен нисколько не считает себя предателем своей родины. В первую очередь из-за того, что в родной стране у него больше нет работы.

«В России у меня концертов нет, рекламных съемок тоже нет. Я уехал в государство Израиль отдохнуть, ведь давно планировал это сделать. Заодно здесь запланировал концерты, где мне не запрещают выступать. Сложно меня упрекнуть в предательстве», — высказался артист в микроблоге.

Галкин отметил, что всегда готов выступать для своих российских поклонников в любых городах и за любой гонорар, а также попросил не считать его предателем за отъезд из России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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