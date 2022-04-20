Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
В самом начале спецоперации в Украине Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми уехала из Российской Федерации в Израиль. Священник Андрей Ткачев рассказал, что якобы примадонна навсегда оставила свою родную землю. Об этом написало издание StarHit.ru. На это популярная артистка ответила: она находится в Израиле. Там она планирует просто поправить своё здоровье. Протоиерей Андрей Ткачев высмеял этот спешный отъезд Аллы Борисовны в государство Израиль.
«Вы только посмотрите, как после этого очистился воздух в России! Пугачева навсегда уехала из России. Господи милостивый, как я много лет этого ждал!» — так этот российский священнослужитель выступал в самом начале марта.
Известный журналист Отар Кушанашвили подверг осуждению поведение Ткачева. Он указал: проповедник подобным образом не должен себя вести.
«Он является очень обаятельным священнослужителем церкви. Много выступает, что-то рассказывает. Это как в цирке — смотришь, как клоун специально падает. Смешно... На мой взгляд, священник вообще не имеет права проповедовать подобную фигню. «Пугачева уехала, и воздух очистился...» А ведь Алла Борисовна никому ничего не спускает. Она так просто ничего не забывает. Любое худое слово — и я найду тебя. Она найдёт всех обидчиков и накажет». Пугачева говорит: «Я вернусь в Россию и опрокину ваши представления о том, сбегала ли из страны или нет». «Она найдет тебя, богохульник», — обратился журналист к Ткачеву.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...Подробнее
Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке. Об этом сообщает Spiegel....Подробнее
Согласно сегодняшнему сообщению пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, губернатор Беглов подписал постановление о...Подробнее
Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что в настоящее время ВС РФ совместно с армейскими подразделениями...Подробнее
В РФ подорожала даже шаурма. Факт роста цен зафиксировали аналитики сервиса Контур.ОФД, пишет «Газета.Ru» . Доцент...Подробнее
Петербуржцев возмутило исчезновение граффити, нарисованное в поддержку спецоперации на Украине на одной из...Подробнее
Женщина, проживающая на Благодатной улице в Северной столице, смогла добиться через суд выплаты компенсации за...Подробнее
В Крыму школьная учительница осталась без работы после разговора с ученицей. Произошел этот инцидент в Джанкое, пишет...Подробнее
Гибель флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера «Москва» обсуждается многими западными экспертами....Подробнее
Комментировать