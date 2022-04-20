Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»

В самом начале спецоперации в Украине Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми уехала из Российской Федерации в Израиль. Священник Андрей Ткачев рассказал, что якобы примадонна навсегда оставила свою родную землю. Об этом написало издание StarHit.ru. На это популярная артистка ответила: она находится в Израиле. Там она планирует просто поправить своё здоровье. Протоиерей Андрей Ткачев высмеял этот спешный отъезд Аллы Борисовны в государство Израиль.

«Вы только посмотрите, как после этого очистился воздух в России! Пугачева навсегда уехала из России. Господи милостивый, как я много лет этого ждал!» — так этот российский священнослужитель выступал в самом начале марта.

Известный журналист Отар Кушанашвили подверг осуждению поведение Ткачева. Он указал: проповедник подобным образом не должен себя вести.

«Он является очень обаятельным священнослужителем церкви. Много выступает, что-то рассказывает. Это как в цирке — смотришь, как клоун специально падает. Смешно... На мой взгляд, священник вообще не имеет права проповедовать подобную фигню. «Пугачева уехала, и воздух очистился...» А ведь Алла Борисовна никому ничего не спускает. Она так просто ничего не забывает. Любое худое слово — и я найду тебя. Она найдёт всех обидчиков и накажет». Пугачева говорит: «Я вернусь в Россию и опрокину ваши представления о том, сбегала ли из страны или нет». «Она найдет тебя, богохульник», — обратился журналист к Ткачеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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