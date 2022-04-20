Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»

Сегодня, 15:24

0

Image 16+
Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»
Фото из открытых источников

В самом начале спецоперации в Украине Алла Пугачева вместе со своим супругом Максимом Галкиным и детьми уехала из Российской Федерации в Израиль. Священник Андрей Ткачев рассказал, что якобы примадонна навсегда оставила свою родную землю. Об этом написало издание StarHit.ru. На это популярная артистка ответила: она находится в Израиле. Там она планирует просто поправить своё здоровье. Протоиерей Андрей Ткачев высмеял этот спешный отъезд Аллы Борисовны в государство Израиль. 

«Вы только посмотрите, как после этого очистился воздух в России! Пугачева навсегда уехала из России. Господи милостивый, как я много лет этого ждал!» — так этот российский священнослужитель выступал в самом начале марта. 

Известный журналист Отар Кушанашвили подверг осуждению поведение Ткачева. Он указал: проповедник подобным образом не должен себя вести. 

«Он является очень обаятельным священнослужителем церкви. Много выступает, что-то рассказывает. Это как в цирке — смотришь, как клоун специально падает. Смешно... На мой взгляд, священник вообще не имеет права проповедовать подобную фигню. «Пугачева уехала, и воздух очистился...» А ведь Алла Борисовна никому ничего не спускает. Она так просто ничего не забывает. Любое худое слово — и я найду тебя. Она найдёт всех обидчиков и накажет». Пугачева говорит: «Я вернусь в Россию и опрокину ваши представления о том, сбегала ли из страны или нет». «Она найдет тебя, богохульник», — обратился журналист к Ткачеву.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Кушанашвили: «Пугачёва так просто ничего не забывает. Она найдёт всех обидчиков и накажет»

Сегодня, 15:24

Максим Галкин не признает себя предателем из-за отъезда в Израиль

Сегодня, 15:24

Промоутер оценил шансы Софии Ротару выступать с концертами в России

Сегодня, 13:19

Актриса Поплавская заявила об акциях протеста артистов в одном из театров Москвы

20-04-2022, 19:39

Несколько украинских звезд попали под запрет в России

20-04-2022, 16:14

Продюсер Клюкин: в России есть список запрещенных артистов

19-04-2022, 14:54

Фанатов Нурлан Сабуров в США называют убийцами

18-04-2022, 13:39

Музыкант и певец Jaffa снялся в популярном историческом турецком сериале «Основание: Осман»

14-04-2022, 19:57

Собчак вступилась за уехавшую из России Хаматову

14-04-2022, 16:59

Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию

14-04-2022, 15:04

На новом концерте Нурлана Сабурова зрители встретили его криками: «Позор!»

12-04-2022, 12:54

«Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания спецоперации на Украине

12-04-2022, 06:49

Мария Шукшина назвала Анну Нетребко «бесхребетной»

10-04-2022, 11:09

Шукшина раскритиковала Урганта на фоне слухов о продаже недвижимости

8-04-2022, 15:49

Телеведущая Андреева уверена, что Первый канал не сможет найти ей замену

4-04-2022, 12:24

Лебедев: уехавшие из РФ Ургант, Пугачева и Собчак не смогут остаться за границей

2-04-2022, 16:44

Шоумен Таир Мамедов удивлен политической позицией Галкина и Урганта: «Им есть что терять»

31-03-2022, 18:29

Ведущий НТВ Норкин проинформировал зрителей о дальнейшей судьбе покинувших РФ артистов

30-03-2022, 16:24

Виторган и Млодик возвращаются в Россию из Латвии

28-03-2022, 14:19

Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены

27-03-2022, 08:19

Комментировать

  • И что? Да мне плевать, кому она не спускает. Если она вместе с галкиным твари продажные, то этим все сказано. Пусть они и сгниют в израиле, а в России такое быдло не нужно. А, если кушанашвили так боится, пусть валит в грузию к своим фашистам, которые издевались над нашими парнями.
Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет

В воздушном пространстве Украины из ПЗРК при поддержке беспилотника был сбит боевой вертолет

Вчера, 09:44

0

В воздушном пространстве Украины был уничтожен боевой вертолет. Это произошло у побережья Азовского моря. Как...

Подробнее
Spiegel: Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Шольца

Spiegel: Вопрос поставок оружия Украине может привести к отставке канцлера Германии Шольца

21-04-2022, 06:59

0

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца по украинскому вопросу может привести к его отставке. Об этом сообщает Spiegel....

Подробнее
Для сдерживания роста цен петербургские хлебопроизводители получат 56 миллионов в качестве компенсации производственных затрат

Для сдерживания роста цен петербургские хлебопроизводители получат 56 миллионов в качестве компенсации производственных затрат

20-04-2022, 21:44

0

Согласно сегодняшнему сообщению пресс-службы правительства Санкт-Петербурга, губернатор Беглов подписал постановление о...

Подробнее
Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

Вице-губернатор Петербурга признал провал транспортной реформы в городе

21-04-2022, 13:10

0

Второй и третий этапы транспортной реформы в Санкт-Петербурге находятся под угрозой срыва из-за недостаточного...

Подробнее
Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

Леонков проинформировал о тяжелейших боях в Донбассе

21-04-2022, 13:59

0

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о том, что в настоящее время ВС РФ совместно с армейскими подразделениями...

Подробнее
В РЭУ им. Плеханова связали рост цен на шаурму с «уходом» из РФ западных бургеров

В РЭУ им. Плеханова связали рост цен на шаурму с «уходом» из РФ западных бургеров

21-04-2022, 15:39

0

В РФ подорожала даже шаурма. Факт роста цен зафиксировали аналитики сервиса Контур.ОФД, пишет «Газета.Ru» . Доцент...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Аргументы недели» попросили «Ленэнерго» назвать причину исчезновения граффити в поддержку спецоперации

«Аргументы недели» попросили «Ленэнерго» назвать причину исчезновения граффити в поддержку спецоперации

Вчера, 17:04

0

Петербуржцев возмутило исчезновение граффити, нарисованное в поддержку спецоперации на Украине на одной из...

Подробнее
Жительнице Петербурга выплатят без малого сто тысяч за окна, повреждённые в ходе капремонта

Жительнице Петербурга выплатят без малого сто тысяч за окна, повреждённые в ходе капремонта

21-04-2022, 21:34

0

Женщина, проживающая на Благодатной улице в Северной столице, смогла добиться через суд выплаты компенсации за...

Подробнее
В Крыму школьного учителя уволили за возмущение буквой Z на одежде ученицы

В Крыму школьного учителя уволили за возмущение буквой Z на одежде ученицы

Вчера, 07:54

0

В Крыму школьная учительница осталась без работы после разговора с ученицей. Произошел этот инцидент в Джанкое, пишет...

Подробнее
Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом

Флагман ЧФ РФ «Москва»: Запад изучает гибель ракетного крейсера под микроскопом

21-04-2022, 08:59

0

Гибель флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера «Москва» обсуждается многими западными экспертами....

Подробнее