Актриса Поплавская заявила об акциях протеста артистов в одном из театров Москвы

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Известная российская актриса Яна Поплавская накануне рассказала о том, что в одном из московских театров вся труппа в знак протеста на протяжении 45 дней не выходит к публике по окончании спектакля на поклон. Такую информацию сообщили авторы радио «Комсомольская правда».
Актриса высказала свое личное отношение к возникшей ситуации: «Я, когда это узнала, была просто весело потрясена. Спектакли вся труппа играть не прекращает, однако их протест до такой степени неумолимый, что они на поклон не идут, как было принято всегда. Их бесполезно даже упрашивать. Из разряда: в знак протеста писатель Куропаткин оставлял на титульном листе только половину автографа. Просто не играть не пробовали? В знак протеста?»
Поплавская также отметила, что в труппе однозначно есть несколько человек, которые придерживаются противоположного мнения. Однако в знак солидарности с большинством и они также не выходят на поклон.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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