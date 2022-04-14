Фанатов Нурлан Сабуров в США называют убийцами

Сегодня, 13:39

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Фанатов Нурлан Сабуров в США называют убийцами
Российский стендап-комик Нурлан Сабуров

Российский стендап-комик казахского происхождения Нурлан Сабуров продолжает гастролировать по США. Однако за океаном его встречают явно неприветливо. Более того, тех, кто купил билет на выступление российского шоумена, называют «убийцами». А все началось с недавнего концерта Сабурова на американской сцене. Тогда в ходе выступления зритель из зала попросил комика высказаться о событиях в мире, явно намекая на конфликт в Украине. Сабуров стал отшучиваться, пытаясь замять эту тему, однако зритель не унимался. Тогда Нурлану пришлось признаться, что ему не хочется рассуждать на политические темы, так как он боится за своих близких, пишет eadovka.news.

К слову, проживающие в США украинцы устроили акцию протеста возле концертного зала, где должен был выступать Сабуров. Они прибыли к залу с флагами Украины и стали выкрикивать нелицеприятные слова в адрес россиянина. Поклонникам Сабурова пришлось приложить усилия, чтобы пробраться в зал через разъяренную толпу. В итоге в ситуацию, которая накалилась до предела, пришлось вмешаться полиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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