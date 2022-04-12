Собчак вступилась за уехавшую из России Хаматову

Сегодня, 16:59

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Собчак вступилась за уехавшую из России Хаматову
Фото из открытых источников

Еще в марте российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра и вылетела в Латвию. Вероятно, артистка не ожидала, что из-за этого она столкнется с критикой и волной негатива со стороны общественности.

За Хаматову заступилась телеведущая Ксения Собчак. Она раскритиковала интервью, которое дала актриса, назвав его допросом.

«Отвратительное видео, где несчастную Чулпан, заикающуюся от напора ведущей, припирают к стенке и выпытывают, почему она каждый день не пишет о преступлениях режима и не становится агитатором», — возмутилась светская львица. 

Она назвала поведение латвийской журналистки, которая интервьюировала Хаматову, позором.

К слову, ранее актриса дала интервью журналистке Екатерине Гордеевой, в котором объяснила, что эмигрировала в Латвию из России, так как чувствует себя небезопасно. Хаматова также  выразила несогласие с действиями России в Украине.

Помимо Чулпан Хаматовой, другие знаменитости, выехавшие за границу на фоне событий в Украине, также подвергаются хейту. 

Недавно Ксения Собчак заявила, что ее постоянно просят сообщать о том, находится ли она в России или уехала. Телеведущая объяснила, что из страны она выезжает только в командировки, а в Израиле она делает пересадки в аэропорту Тель-Авива.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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