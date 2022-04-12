Татьяна Лазарева заявила о желании вернуться в Россию

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55-летняя телеведущая Татьяна Лазарева, которая сейчас находится в Испании, боится возвращаться на Родину. Судя по ее словам, в связи с политическими событиями она решила отсидеться за границей. До своего отъезда телеведущая не раз резко высказывалась в адрес соотечественников и критиковала российскую власть.
Так, Лазарева как-то сказала, что многие россияне имеют проблемы с алкоголем, а потому не могут трезво смотреть на вещи и адекватно оценивать происходящие события.
В интервью «Дождю» (выполняет функции иностранного агента) она заявила: «Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду — не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет, не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить».
Находясь вдали от России, Татьяна работает над выпуском своего проекта, хотя в подробности она не вдается, пишет readovka.news.
К слову, муж Лазаревой, Михаил Шац, и дочери остаются в России и пока не намерены выезжать за границу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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