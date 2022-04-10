На новом концерте Нурлана Сабурова зрители встретили его криками: «Позор!»

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Комик Нурлан Сабуров собирался отправиться в тур по США еще в январе нынешнего года, но отправился только сейчас, даже несмотря на сложную геополитическую обстановку.
Но зрители там оказали артисту далеко не радужный прием. Несколько выступлений были практически сорваны.
Вначале концерт был сорван в Лос-Анджелесе. Собравшиеся зрители требовали от Нурлана Сабурова публично высказать отношение к «спецоперации» на Украине.
«Если ты... испугался, то так и скажи: «Я боюсь сказать „нет“», — обратился к комику зритель.
Сабуров не стал отнекиваться и сразу же с этим согласился.
«Да. Так и есть, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете? — сказал он.
Это следует из видео, которое было опубликовано в Телеграм-канале Курбана Омарова.
В Сиэтле история повторилась. Зрители встретили Нурлана Сабурова криками: «Позор!».
В планах комика значатся концерты в Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорке, но не факт, что и там зрители не освистают артиста.
Напомним, что часть российских артистов осуждают проведение «спецоперации» на Украине, в том числе Алла Пугачева и Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Иван Ургант и другие, уехавшие из России. Лидер группы «Машина времени» Макаревич восхитился знаменитостями, назвав их «настоящей Россией».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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