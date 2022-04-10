«Вечерний Ургант» не появится в эфире Первого канала до окончания спецоперации на Украине

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Популярное в Российской Федерации телевизионное шоу «Вечерний Ургант», с высокой степенью вероятности, может больше не выйти в эфир Первого канала, во всяком случае, до того, как будет окончена спецоперация на территории Украины.
В настоящий момент официальное решение по поводу трансляции программы пока не принято. Такую информацию сегодня, в понедельник, 11 апреля 2022 года, сообщил ведущий Роман Супер, который ссылается на собственные источники. Об этом написало информационное онлайн издание ИА InterMedia.
Также отсутствует какая-либо другая информация о дальнейшей судьбе данной телевизионной программы. Бессменный ведущий и автор шоу Иван Ургант не выходит на связь со своими поклонниками и никак не комментирует дальнейшую трансляцию «Вечернего Урганта». Известно, что программа последний раз вышла в эфир 21 февраля. Ургант после этого уехал в отпуск в государство Израиль, и с тех пор ни разу не прокомментировал политическую ситуацию в России и мире.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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