Оперная певица Анна Нетребко, ранее выступившая против проведения «спецоперации» на территории Украины и уехавшая из РФ, продолжает подвергаться травле со стороны российских знаменитостей. Так недавно на нее обрушилась актриса и телеведущая Мария Шукшина.

В своем Telegram-канале она репостнула запись «Родительского Всероссийского сопротивления», а также порассуждала о личности оперной дивы, едва ли не прямым текстом назвав Нетребко женщиной низкой социальной ответственности.

«Люди, у которых нет Родины, — не предатели. Они ж ничего не предают. Они просто бесхребетное и беспринципное перекати-поле, которое катится туда, где деньги дают. Иначе говоря, это проститутки», — считает Шукшина.

Проблему актриса увидела в российском обществе, которое сделало таких, как Нетребко, своими кумирами.

К слову, сама оперная дива не собирается оправдываться за свои поступки, хотя сталкивается с критикой в свой адрес постоянно.

Следует добавить, что Нетребко вначале пыталась «усидеть на двух стульях». А альтернативную от российской позиции по «спецоперации» 50-летняя артистка озвучила только после того, как ее уволили из трех солидных зарубежных театров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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