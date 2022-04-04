Шукшина раскритиковала Урганта на фоне слухов о продаже недвижимости

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Иван Ургант на прошлой неделе вернулся в Россию, но поговаривают о том, что известный телеведущий прилетел на родину лишь на время и начал распродавать свою недвижимость. Согласно непроверенным данным, Ургант выставил на продажу свои роскошные апартаменты в Москва-сити, а загородный дом в поселке Горки-10 уже собирается передать во владение другого хозяина.
Слухи о том, что Ургант планирует обосноваться за границей, ходят давно. Отец телеведущего пытается сгладить обстановку, однако публика относится к нему с недоверием, пишет ctnews.ru .
Эту ситуацию прокомментировала небезызвестная Мария Шукшина.
«Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!» — заявила 54-летняя актриса.
При этом она явно намекнула на недавнее высказывание Дмитрия Пескова, который заявил, что не осуждает людей, которые покинули страну, а Урганта он назвал патриотом.
Сам телеведущий пока не комментировал слухи о том, что он намерен покинуть Россию, хотя пообещал в ближайшее время возобновить работу над съемками своего шоу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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