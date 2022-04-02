Телеведущая Андреева уверена, что Первый канал не сможет найти ей замену

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Телеведущая Екатерина Андреева рассказала о том, какие задачи она выполняет и почему Первый канал не сможет найти ей замену.
По словам Андреевой, она не просто «говорящая голова», пишет Телепрограмма. Со слов журналистки, в ее задачи входит не только чтение текста суфлера, поскольку она сама пишет подводки.
«Я пишу все подводки. У меня есть редакторы, которые мне помогают. Но я сама за все отвечаю. Меня даже не правили-то никогда», — заявила Андреева.
Отметим, Екатерина Андреева работает на телевидении с 90-х. Ее знают как ведущую программы «Время», а критики говорят о том, что рейтинг этой программы тоже во многом зависит от Екатерины Андреевой.
Комментируя работу телеведущей, они отмечают, что она подает новости сквозь призму сопереживания и человеческого участия, а не официально сухо, что вызывает особое доверие и расположение у зрителя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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