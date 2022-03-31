Лебедев: уехавшие из РФ Ургант, Пугачева и Собчак не смогут остаться за границей

После ударов армии РФ горит нефтеперерабатывающий завод Коломойского в Кременчуге
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
Как сообщает информационный онлайн-портал Popcornnews.ru, что большая плеяда отечественных звёзд различных сфер деятельности (певцы, музыканты, актёры, театралы, просто тусовщики) непосредственно после начала военной спецоперации Российской Федерации в Украине 24 февраля уехали за рубеж. Популярный в Российской Федерации дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев высказал своё собственное предположение о том, что селебрити, которые покинули своё государство в феврале 2022 года, вскоре приедут обратно в Россию.
Лебедев уверен, что Иван Ургант, Ксения Собчак, Алла Пугачева, Максим Галкин и очень многие другие звёзды, которые уехали из России, вскоре захотят увидеть свою родину. Пока что все эти селебрити называют свой «побег» из родных берегов семейными поездками и отпуском. Но всем их фанатам и почитателям ясно: каникулы их кумиров затянулись слишком надолго.
Как утверждает Артемий Лебедев, российские звезды отечественного шоу-бизнеса за границей никому не нужны. Таким образом, наши знаменитости будут не в состоянии жить на том уровне роскоши, к которому привыкли в родной Российской Федерации. Они будут вынуждены вернуться на родину, ведь именно здесь их источники дохода. Исключение составляют звезды, у которых есть хоть какие-то активы за границей, например, виноградники во Франции.
Ранее СМИ сообщали о том, что Елена Малышева также покинула Россию. Подробнее об этом — в следующих материалах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Российские войска снова нанесли ракетный удар по территории Украины, сообщает Русская Весна. В этот раз под удар попал...Подробнее
Недавно принятый бюджет Соединённых Штатов Америки для нужд обороны страны существенно уменьшены затраты на развитие...Подробнее
Весьма очевидно, что в настоящее время на территории Донбасса положение сложилось для украинских Вооружённых сил явно...Подробнее
В ночь на двадцать девятое марта сотрудники МВД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Каршеринг» в...Подробнее
На Западе не смогли до конца разгадать планы России по Украине и продолжают выдвигать различные версии происходящего....Подробнее
Сегодня пресс-служба Кингисеппской таможни сообщила о том, что с середины прошлого месяца сильно возросло количество...Подробнее
Растительный стейк с узором, идентичным мраморной говядине, сумели создать ученые Швейцарской высшей технической школы...Подробнее
Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще очень далеко, сообщает гонконгское...Подробнее
Старт транспортной реформы, запланированный в Петербурге на 1 апреля, состоялся. В числе нововведений проекта...Подробнее
Жительница Челябинска рассказала о том, как потеряла 100 тыс. рублей, когда переводила деньги сыну-студенту в Италию. В...Подробнее
Комментировать