Лебедев: уехавшие из РФ Ургант, Пугачева и Собчак не смогут остаться за границей

Сегодня, 16:44

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Лебедев: уехавшие из РФ Ургант, Пугачева и Собчак не смогут остаться за границей
Фото из открытых источников

Как сообщает информационный онлайн-портал Popcornnews.ru, что большая плеяда отечественных звёзд различных сфер деятельности (певцы, музыканты, актёры, театралы, просто тусовщики) непосредственно после начала военной спецоперации Российской Федерации в Украине 24 февраля уехали за рубеж. Популярный в Российской Федерации дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев высказал своё собственное предположение о том, что селебрити, которые покинули своё государство в феврале 2022 года, вскоре приедут обратно в Россию. 

Лебедев уверен, что Иван Ургант, Ксения Собчак, Алла Пугачева, Максим Галкин и очень многие другие звёзды, которые уехали из России, вскоре захотят увидеть свою родину. Пока что все эти селебрити называют свой «побег» из родных берегов семейными поездками и отпуском. Но всем их фанатам и почитателям ясно: каникулы их кумиров затянулись слишком надолго. 

Как утверждает Артемий Лебедев, российские звезды отечественного шоу-бизнеса за границей никому не нужны. Таким образом, наши знаменитости будут не в состоянии жить на том уровне роскоши, к которому привыкли в родной Российской Федерации. Они будут вынуждены вернуться на родину, ведь именно здесь их источники дохода. Исключение составляют звезды, у которых есть хоть какие-то активы за границей, например, виноградники во Франции. 

Ранее СМИ сообщали о том, что Елена Малышева также покинула Россию. Подробнее об этом — в следующих материалах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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  • Не пускать их обратно. Пусть почувствуют себя королями на чужбине.
  • Они здесь никому не пужны. Пусть там остаются. Россия очищается от таких предателей.
Комментарии для сайта Cackle

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