Шоумен Таир Мамедов удивлен политической позицией Галкина и Урганта: «Им есть что терять»

Вчера, 18:29

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Шоумен Таир Мамедов удивлен политической позицией Галкина и Урганта: «Им есть что терять»
Фото из открытых источников

Политическая ситуация в РФ разделила общественность на два лагеря. Одни поспешно покидают Россию, а другие отстаивают свой патриотизм. Первыми улетели за рубеж Максим Галкин и Иван Ургант. По их словам, отъезд – это обычный запланированный отпуск.  Но многие уверены, что в эмиграции замешан политический подтекст.

Комик Таир Мамедов в одном из YouTube-шоу высказал предположение, что его коллеги могут многое потерять.

Проживающий в США актер признался, что поступки Урганта и Галкина его очень удивили, поскольку они многие годы работали на государственном канале и шутили на острые темы. Шоумен также отметил, что не был удивлен реакцией певца Николая Баскова.

Стоит напомнить, что Галкин и Ургант находятся со своими семьями в Израиле. Ведущий программы на Первом канале перед отъездом предупредил поклонников о том, что отправляется в отпуск. При этом супруг Аллы Пугачевой о своем возможном возвращении ничего не сообщал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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