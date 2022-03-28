Ведущий НТВ Норкин проинформировал зрителей о дальнейшей судьбе покинувших РФ артистов

Сегодня, 16:24

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Ведущий НТВ Норкин проинформировал зрителей о дальнейшей судьбе покинувших РФ артистов
Фото из открытых источников

Телевизионный ведущий Андрей Норкин рассказал о том, что ни одна знаменитость из Российской Федерации не станет своей в чужом государстве, этот факт никак не зависит ни от национальности, ни от политической позиции. Эти люди будут там всегда чужими лишь потому, что на Западе «они все русские». Об этом пишет издание «Экономика сегодня». Все те, кто покинул Россию (певцы, артисты, блогеры, телеведущие и журналисты), никогда не станут своими для иностранцев. В результате все они просто в какой-то период станут никому не нужными и не интересными, считает Андрей Норкин. 

Для примера Норкин привел личные истории журналиста Глеба Пьяных и актрисы Чулпан Хаматовой. Эти российские звёзды пока испытали лишь финансовые проблемы вдали от своей Родины. Однако в дальнейшем будет еще намного хуже, уверен телеведущий. Как Пьяных в Турции, так и Хаматову в Латвии никто не будет содержать только за их ныне популярную политическую позицию, так же, как не примут за своих с искренней радостью. 

Реализоваться за рубежом с помощью своего творчества чрезвычайно сложно. Обычно это происходит так: на первых порах местное население только из вежливости принимают бывшую знаменитость из России, но вскоре просто бросают на произвол судьбы. 

Норкин акцентировал внимание на том, что звёзды, уехавшие в разное время, «все равно живут тем, что происходит здесь». Все русские продолжают и дальше работать на российскую аудиторию и на русском языке. 

«В этом нет никаких исключений. Существует весьма короткий срок, в который их на самом деле берут на содержание, но дальше все наши соотечественники никому не будут нужны», — резюмирует журналист. 

После начала российской спецоперации в Украине множество известных людей покинуло Россию. Кто-то сделал это по политическим мотивам, другие таким образом надеялись сохранить свои зарубежные активы. СМИ активно обсуждали отъезд Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным, Ксении Собчак, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой, Земфиры и многих других. Сами артисты пытаются оправдываться, называя это отпуском, каникулами либо другими красивыми словами, но публика большинство из них уже записала в невозвращенцев и предателей. 

А в это время итальянская журналистка Орнелла Мариани обратилась к Путину и раскритиковала свое правительство — подробнее об этом в материалах СМИ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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