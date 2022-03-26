Виторган и Млодик возвращаются в Россию из Латвии

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой больше месяца находились на отдыхе в Латвии и теперь они возращаются в Москву, о чем актер написал в соцсети.

Семейство находилось на родине Млодик — в Юрмале, где наслаждалось всеми благами и достопримечательностями рижского взморья.

«Вот и заканчивается наш отпуск. Скоро в Москву», - написал Виторган.

При этом он опубликовал трогательный снимок с женой и детьми, пишет teleprogramma.pro

Подписчики Виторгана и Млодик отреагировали на милое фото, на котором запечатлена настоящая семейная идиллия. Они написали о том, что рады воозращению четы в российскую столицу.

Стоит сказать, что после отъезда Виторган и Млодик столкнулись с критикой. Пару осудили за решение уехать в период специальной военной операции на Украине.

Напомним, в начале марта Виторган попросил помощи у россиян, так как после закрытия авиасообщения ему понадобились документы, которые остались в Москве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700