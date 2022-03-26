Виторган и Млодик возвращаются в Россию из Латвии

Сегодня, 14:19

0

Image 16+
Виторган и Млодик возвращаются в Россию из Латвии
Фото из открытых источников

Эммануил Виторган и Ирина Млодик с дочками Этель и Кларой больше месяца находились на отдыхе в Латвии и теперь они возращаются в Москву, о чем актер написал в соцсети.

Семейство находилось на родине Млодик — в Юрмале, где наслаждалось всеми благами и достопримечательностями рижского взморья.

«Вот и заканчивается наш отпуск. Скоро в Москву», - написал Виторган.

При этом он опубликовал трогательный снимок с женой и детьми, пишет teleprogramma.pro

Подписчики Виторгана и Млодик отреагировали на милое фото, на котором запечатлена настоящая семейная идиллия. Они написали о том, что рады воозращению четы в российскую столицу.

Стоит сказать, что после отъезда Виторган и Млодик  столкнулись с критикой. Пару осудили за решение уехать в период специальной военной операции на Украине.

Напомним, в начале марта Виторган попросил помощи у россиян, так как после закрытия авиасообщения ему понадобились документы, которые остались в Москве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены

Вчера, 08:19

Фронтмена группы «Бумбокс» ранили под Киевом

26-03-2022, 15:54

Переехавшая за границу Вера Брежнева владеет двумя виллами в Италии за миллионы евро

25-03-2022, 15:49

В Латвии предложили запретить въезд в страну российским артистам

22-03-2022, 14:24

Кушанашвили резко высказался об отъезде Урганта из России

22-03-2022, 14:24

Светлана Лобода попала в список нежелательных артистов на Украине

22-03-2022, 13:14

Чулпан Хаматова прокомментировала эмиграцию из РФ: «Я люблю свою Родину»

21-03-2022, 18:29

Певица Вера Брежнева сбежала со своей дочкой из России в Польшу

21-03-2022, 14:24

Внук Пугачевой отказался уезжать из РФ

20-03-2022, 21:29

Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию и возвращаться в Россию не собирается

20-03-2022, 14:39

Скандальный психолог Степанова резко высказалась о сбежавших из РФ звездах

19-03-2022, 23:34

Актриса Мария Голубкина не осуждает покинувших РФ звезд

19-03-2022, 20:19

Остудин оценил перспективы артистов из Украины в России

19-03-2022, 18:04

Чибисов: Верка Сердючка продолжала выступать в России несмотря на русофобские высказывания

19-03-2022, 10:39

Николай Расторгуев рассказал о переезде в Германию

19-03-2022, 10:24

Музыкальный критик Остудин: «Данилко – в подвале, Лорак молчит»

18-03-2022, 07:34

Екатерина Гордон показала список запрещенных в РФ артистов

17-03-2022, 17:14

Сбежавшая из РФ Пугачева может лишиться замка в деревне Грязь

17-03-2022, 12:49

Садальский вспомнил, как Басков стал народным артистом Украины

17-03-2022, 11:19

Продюсер Табриз Шахиди рассказал о концертной деятельности в период санкций

16-03-2022, 20:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

RusVesna: ВС Украины атаковали военную колонну РФ под Киевом

Вчера, 22:04

0

На территории Киевской области до сих пор уже несколько часов подряд продолжаются жестокие боевые схватки между...

Подробнее
Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Эксперты из США сравнили киевский гарнизон с шахматной фигурой, попавшей в сложную ситуацию

Сегодня, 10:19

0

Ситуацию, которая сложилась с военной точки зрения на территории Украины, прокомментировал Американский институт...

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

0

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...

Подробнее
NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

NewsFront: российские военные поставили точку в визите Джо Байдена в Польшу

Вчера, 10:59

0

Россия жестко ответила на визит в Польшу президента США Джо Байдена и его обвинения в адрес Москвы. Об этом пишет...

Подробнее
Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Артиллерия армии РФ уничтожает украинские позиции в Запорожье

Вчера, 18:54

0

В Сети появились кадры уничтожения позиций ВСУ у поселка Розовка Запорожской области Украины, который находится на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

Демонстрация символа «Z» в Германии стала уголовным преступлением

26-03-2022, 13:44

0

В Нижней Саксонии и Баварии демонстрация символа «Z» попала в разряд уголовных преступлений. Как отмечается в...

Подробнее
Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

Президент США Байден произнес неоднозначную речь перед американскими солдатами в Польше

26-03-2022, 11:49

0

В Польше президент США Джо Байден обратился к военным, которые Пентагон ранее направил в эту страну. Одна его фраза тут...

Подробнее
РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

25-03-2022, 14:34

0

Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...

Подробнее
Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

Издание Frei Welt потребовало убрать советские танки Т-34 из центра Берлина

25-03-2022, 16:29

0

Журналист немецкого издания Freie Welt Вольфганг Хебольд потребовал убрать танки Советской армии из центра Берлина. Он...

Подробнее