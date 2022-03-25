Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены

Сегодня, 08:19

0

Image 16+
Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены
Фото из открытых источников

Уехавшие за границу российские звезды жалуются на высокие цены и финансовые трудности. Для многих знаменитостей зарубежные услуги оказались финансово неподъемными.

С началом военной операции ВС России на территории Украины многие отечественные знаменитости решили временно уехать из страны. В настоящий момент за границей находится большое количество артистов и медийных личностей. О жизни большинства ничего не известно, они стараются не афишировать свое пребывание в других странах, но некоторые все же делятся подробностями с поклонниками.

Божена Рынска уже написала в своем Telegram-канале, что в Израиле, где она находится, цены на товары и услуги сильно кусаются.

Ксения Собчак также пребывает с сыном Платоном в Израиле. Телеведущая уже выходила в эфир со своим YouTube-шоу в необычном виде. Звезда предстала перед зрителями более скромно, не имея дорогой укладки волос. Тем, кто высказался об этом в негативном плане, журналистка указала, что она экономит. Позже стало известно, что супруга Константина Богомолова интересуется, какая существует альтернатива товарам, к которым она привыкла.

Недовольна расценками заграничного сервиса и Оксана Самойлова. Жена рэпера Джигана рассказала о высоких ценах на медицинское обслуживание в Дубае. Ей потребовалось показать сына врачу, за что пришлось заплатить 500 долларов США. Речь идет только об осмотре. Лекарства в этот счет не входят.

Выразила свое недовольство также Айза Анохина. Она считает, что цены на авиаперелеты существенно поднялись. В среднем за билет приходится выплачивать порядка 800 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены

Сегодня, 08:19

Фронтмена группы «Бумбокс» ранили под Киевом

Вчера, 15:54

Переехавшая за границу Вера Брежнева владеет двумя виллами в Италии за миллионы евро

25-03-2022, 15:49

В Латвии предложили запретить въезд в страну российским артистам

22-03-2022, 14:24

Кушанашвили резко высказался об отъезде Урганта из России

22-03-2022, 14:24

Светлана Лобода попала в список нежелательных артистов на Украине

22-03-2022, 13:14

Чулпан Хаматова прокомментировала эмиграцию из РФ: «Я люблю свою Родину»

21-03-2022, 18:29

Певица Вера Брежнева сбежала со своей дочкой из России в Польшу

21-03-2022, 14:24

Внук Пугачевой отказался уезжать из РФ

20-03-2022, 21:29

Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию и возвращаться в Россию не собирается

20-03-2022, 14:39

Скандальный психолог Степанова резко высказалась о сбежавших из РФ звездах

19-03-2022, 23:34

Актриса Мария Голубкина не осуждает покинувших РФ звезд

19-03-2022, 20:19

Остудин оценил перспективы артистов из Украины в России

19-03-2022, 18:04

Чибисов: Верка Сердючка продолжала выступать в России несмотря на русофобские высказывания

19-03-2022, 10:39

Николай Расторгуев рассказал о переезде в Германию

19-03-2022, 10:24

Музыкальный критик Остудин: «Данилко – в подвале, Лорак молчит»

18-03-2022, 07:34

Екатерина Гордон показала список запрещенных в РФ артистов

17-03-2022, 17:14

Сбежавшая из РФ Пугачева может лишиться замка в деревне Грязь

17-03-2022, 12:49

Садальский вспомнил, как Басков стал народным артистом Украины

17-03-2022, 11:19

Продюсер Табриз Шахиди рассказал о концертной деятельности в период санкций

16-03-2022, 20:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

ВМС Украины заявили об уничтожении корабля Черноморского флота РФ в Бердянске

24-03-2022, 15:54

0

ВМС Украины сообщили, что в Бердянске был уничтожен большой десантный корабль «Орск» Черноморского флота РФ. За серией...

Подробнее
Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

Кричевский оценил переход на рубли в расчетах за газ: «Не лучшая идея»

24-03-2022, 16:14

0

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский на страницах...

Подробнее
Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

Россиян привело в восторг новое решение Путина: «Теперь Европе точно конец»

24-03-2022, 15:14

0

Президент России Путин 23 марта принял решение, которое сразу же отразилось на рынке валют. Оно также вызвало...

Подробнее
Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

Немецкий спонсор разорвал контракт с лыжником Большуновым

24-03-2022, 15:09

0

Немецкий производитель спортивной экипировки Kinetixx расторг контракт с российским лыжником Александром Большуновым....

Подробнее
REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

REUTERS: перевод оплаты газа на рубли не сделает российскую валюту крепче

24-03-2022, 14:04

0

После того, как президент РФ Путин объявил, что «недружественные» страны должны платить за российский газ в рублях,...

Подробнее
Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

Военкор Сладков объяснил замедление продвижения ВС из РФ на Украине

24-03-2022, 13:19

0

Россия продолжает военную спецоперацию на территории Украины, и о том, как обстоят дела на территориях, контролируемых...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

После заявления Путина цена на газ в Великобритании резко подскочила

24-03-2022, 14:39

0

Владимир Путин поставил страны Европы перед выбором: либо оказать поддержку рублю, либо остаться без поставок газа. Об...

Подробнее
Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

Воронежского депутата от КПРФ Нину Беляеву накажут за призыв к российским военным сдаваться в плен

25-03-2022, 22:49

0

За призывы к российским солдатам, выполняющим «спецоперацию» в Украине, сдаваться в плен депутата Семилукского...

Подробнее
Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

Россиянам рассказали, где искать информацию в случае отключения Google в РФ

25-03-2022, 17:19

0

Роскомнадзор продолжает блокировать различные сервисы, которые отражают недостоверную информацию о ходе военной...

Подробнее
РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

РИА Новости: между Россией и Западом идет схватка за будущее мира

25-03-2022, 14:34

0

Россия, начав «военную спецоперацию» на территории Украины, провела черту и разделила мировую историю. Об этом пишет...

Подробнее