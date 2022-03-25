Уехавшие за границу звезды РФ жалуются на высокие цены

Уехавшие за границу российские звезды жалуются на высокие цены и финансовые трудности. Для многих знаменитостей зарубежные услуги оказались финансово неподъемными.

С началом военной операции ВС России на территории Украины многие отечественные знаменитости решили временно уехать из страны. В настоящий момент за границей находится большое количество артистов и медийных личностей. О жизни большинства ничего не известно, они стараются не афишировать свое пребывание в других странах, но некоторые все же делятся подробностями с поклонниками.

Божена Рынска уже написала в своем Telegram-канале, что в Израиле, где она находится, цены на товары и услуги сильно кусаются.

Ксения Собчак также пребывает с сыном Платоном в Израиле. Телеведущая уже выходила в эфир со своим YouTube-шоу в необычном виде. Звезда предстала перед зрителями более скромно, не имея дорогой укладки волос. Тем, кто высказался об этом в негативном плане, журналистка указала, что она экономит. Позже стало известно, что супруга Константина Богомолова интересуется, какая существует альтернатива товарам, к которым она привыкла.

Недовольна расценками заграничного сервиса и Оксана Самойлова. Жена рэпера Джигана рассказала о высоких ценах на медицинское обслуживание в Дубае. Ей потребовалось показать сына врачу, за что пришлось заплатить 500 долларов США. Речь идет только об осмотре. Лекарства в этот счет не входят.

Выразила свое недовольство также Айза Анохина. Она считает, что цены на авиаперелеты существенно поднялись. В среднем за билет приходится выплачивать порядка 800 тысяч рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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