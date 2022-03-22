Фронтмена группы «Бумбокс» ранили под Киевом

Сегодня, 15:54

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Фронтмена группы «Бумбокс» ранили под Киевом
Фото из открытых источников

Солист украинской музыкальной группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк ранее записался в территориальную оборону. В настоящее время музыкант ранен. Это случилось при миномётном обстреле, сообщило издание «Московский Комсомолец». 

В субботу, 26 марта, артист написал об этом в сториз на своей странице в социальной сети Instagram. Осколок от разорвавшейся мины попал Андрею Хлывнюку в лицо. К счастью, рана оказалась не смертельной. 

Певец обратился через соцсеть к слушателям из Российской Федерации. На собственном примере Андрей попытался кардинально поменять мнение россиян о событиях в Украине. Как рассказал Андрей Хлывнюк, колонна, в которой следовали украинские защитники, попала под плотный минометный огонь. Были ликвидированы два пикапа ополченцев. Во время этого обстрела музыканту осколок влетел в щеку. На фото видно, что медики уже извлекли этот осколок и жизни бойца ничего не угрожает. 

Хлывнюк надеется, что скоро волонтеры помогут участникам территориальной обороны получить новые автомобили для передвижения. 

На одном из снимков Андрей написал: «Минометный огонь и счастливый 300-й». 

Груз-300 — это военный термин, обозначающий перевозку раненого солдата с места боевых действий. 

С помощью другого снимка украинский вокалист обратился к россиянам: «Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Фронтмена группы «Бумбокс» ранили под Киевом

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