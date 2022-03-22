Переехавшая за границу Вера Брежнева владеет двумя виллами в Италии за миллионы евро

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Вера Брежнева почти месяц живет в Италии, где занимается волонтерской деятельностью в пункте гуманитарной помощи. Она учит итальянский, чтобы остаться жить за границей и не испытывать при этом проблем.
Поп-дива неспроста отправилась в Италию, ведь у нее там есть шикарный дом в Форте-дей-Марми и не менее роскошный особняк в приватном элитном районе, на берегу озера Гарда. Недвижимость певицы риелторы оценивают в несколько миллионов евро.
Уроженка Украины никогда не скрывала свое дорогостоящее жилье от поклонников и не без удовольствия показывала его виды в соцсетях.
До спецоперации России в Украине 40-летняя певица и ее муж, продюсер Константин Меладзе, жили на три страны: Россия, Украина, Италия. Семейство часто бывало по работе в Киеве. Продюсер располагает шестью квартирами и одним особняком. Общая стоимость недвижимости составляет около 5 миллионов долларов. Стоит сказать, что Меладзе за женой за границу не последовал.
Как известно, Брежнева много лет выступала в России, где и получила большую популярность. Сейчас будущее певицы на российской сцене выглядит весьма туманным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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