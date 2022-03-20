В Латвии предложили запретить въезд в страну российским артистам

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Полине Гагариной, Николаю Расторгуеву, Сергею Жукову, Тимати, Никите Михалкову и другим российским публичным персонам могут запретить въезд в Латвию из-за их поддержки России на фоне ситуации в Украине. Такое предложение выдвинул глава Минкультуры Латвии Наурис Пунтулис. В частности, он призвал МИД принять решение о запрете на въезд в страну ряду российских артистов, пишет rbc.ru.
В список нежелательных персон попало около двух десятков известных россиян. Прежде всего речь идет о звездах, которые выступили на концерте в московских «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крыма и России. Среди таких артистов - Стас Михайлов, Наталья Подольская, Владимир Машков, Илзе Лиепа и Вика Цыганова.
Напомним, 18 марта в честь восьмой годовщины со Дня воссоединения Крыма и России в Москве состоялся концерт, на который пришли около 200 тысяч человек.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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