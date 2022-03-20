Светлана Лобода попала в список нежелательных артистов на Украине

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Светлана Лобода заявила, что ей плевать на список неугодных на Украине артистов, в который вместе с ней попали Ольга Бузова, Дима Билан, Ксения Бородина и другие публичные персоны. Всем этим знаменитостям явно не рады на Украине.
«Знаю, что сегодня появляются всевозможные списки, в которых людей снова пытаются разделить по принципу «достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом». Так вот я вам скажу: мне плевать на ваши списки!» — сказала Лобода.
После событий 2014 года украинская певица переехала в Россию, где выступала для поклонников и ее гонорары за выступления на корпоративах были довольно высокими. Последние два года Лобода живет в Европе. 39-летняя певица очень переживает из-за событий на Украине. По словам певицы, ее офис превратился в волонтерский штаб на Украине, который помогает всем нуждающимся.
«Низкий поклон всем, кто волонтерит вместе с со мной!» - заявила звезда поп-сцены.
Ранее Лобода заявила, что рада тому, что больше не приезжает в Россию с концертами, однако ее соотечественники считает звезду недостаточно патриотически настроенной. Другими словами, граждане страны не желают ее видеть. Недавно стало известно о том, что поп-дива стала владелицей недвижимости на Мальте и сменила гражданство, пишет dailystorm.ru. Сама же она утверждает, что паспорт у нее может быть только один – украинский.
Ранее музыкальный продюсер Кирилл Чибисов заявил, что на счетах таких артистов, как Лобода, лежат по 200-300 млн долларов. А слезы поп-дивы по поводу Украины он назвал «заказными».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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