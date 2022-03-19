Чулпан Хаматова прокомментировала эмиграцию из РФ: «Я люблю свою Родину»

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Чулпан Хаматова подтвердила ранее появившиеся слухи о ее переезде в другую страну. В разговоре с Катериной Гордеевой актриса призналась, что остановилась в Риге, где планирует начать новую жизнь.
«Когда все началось, я находилась не в России. Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать, а потом мне дали понять, что возвращаться небезопасно. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», – рассказала Хаматова.
Актриса подчеркнула, что не планировала эмиграцию заранее, поэтому сейчас она осталась без работы, а имеющихся средств ей хватит на три-четыре месяца. Вместе с Хаматовой в Риге находятся ее дети.
«С младшей дочерью мы подробно это все не обсуждали. Со старшими обговорили ситуацию. Я им все объяснила. Со временем они меня поняли», – сообщила актриса.
О возможной иммиграции Хаматовой в Латвию 7 марта сообщил Telegram-канал «Закулиска». При этом в театре «Современник», где играла актриса, о ее отъезде ничего не знали и не планировали замену на ближайшие спектакли.
Как сообщал 5-tv.ru, народная артистка СССР Инна Чурикова с недоверием восприняла информацию о том, что Чулпан Хаматова покинула Россию на фоне происходящего в Украине. Она заявила, что кто-то распространяет лживые сплетни о ее коллеге по «Современнику», а «Чулпан любит свою Родину гораздо больше, чем эти люди».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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