Певица Вера Брежнева сбежала со своей дочкой из России в Польшу

После того как 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, многие украинские звезды раскритиковали решение президента РФ Владимира Путина и покинули Россию.

В числе этих артистов и певица Вера Брежнева, которая хоть и проживала в Киеве с мужем Константином Меладзе, но в основном выступала в России, пишет Телепрограмма .

После того, как Брежнева высказалась против военной спецоперации, она покинула Россию и уехала с детьми в Польшу. И только сейчас она вышла на связь с поклонниками, опубликовав пост в своем микроблоге.

«Душа не перестает болеть, слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу. Одновременно также не могу привыкнуть к тому, сколько доброты есть в людях, бездонно ее проявляют знакомые и незнакомые, какое-то сейчас время плохих новостей, но хороших людей», — рассказала Вера Брежнева.

Пребывая в Польше, артистка начала активно собирать гуманитарную помощь для украинцев. Она занимается этим онлайн, и часто сама приходит на волонтерские пункты, чтобы поработать с другими волонтерами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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