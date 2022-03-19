Внук Пугачевой отказался уезжать из РФ

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Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, решил не уезжать из России. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».
Ранее примадонна вместе со своим мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой покинула Россию. Они вылетели в Израиль, и пока непонятно, когда они вернуться в РФ и будут ли вообще возвращаться. Как и многие другие звезды они покинули страну после того, как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.
Никита Пресняков недавно, как оказалось, побывал в Сочи. Он поделился со своими подпсчиками эмоциями, которые подарила ему эта поездка.
«Мы попали на дикую, не тронутую местность, где ты не едешь, а паришь. Это был один из лучших дней в моей жизни!» — рассказал Никита.
Отметим, многие из тех российских звезд, которые не поддержали решение Кремля о проведении на территории Украины военной спецоперации, поспешили покинуть страну. Высказались против и немало украинских артистов, которые ранее гастролировали в РФ, и это, по мнению ряда критиков, навсегда закрыло для них российские концертные площадки.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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