Внук Пугачевой отказался уезжать из РФ

Вчера, 21:29

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Внук Пугачевой отказался уезжать из РФ
Фото из открытых источников

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, решил не уезжать из России. Об этом рассказывает «Комсомольская правда».

Ранее примадонна вместе со своим мужем шоуменом Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой покинула Россию. Они вылетели в Израиль, и пока непонятно, когда они вернуться в РФ и будут ли вообще возвращаться. Как и многие другие звезды они покинули страну после того, как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины.

Никита Пресняков недавно, как оказалось, побывал в Сочи. Он поделился со своими подпсчиками эмоциями, которые подарила ему эта поездка.

«Мы попали на дикую, не тронутую местность, где ты не едешь, а паришь. Это был один из лучших дней в моей жизни!»  — рассказал Никита.

Отметим, многие из тех российских звезд, которые не поддержали решение Кремля о проведении на территории Украины военной спецоперации, поспешили покинуть страну. Высказались против и немало украинских артистов, которые ранее гастролировали в РФ, и это, по мнению ряда критиков, навсегда закрыло для них российские концертные площадки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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