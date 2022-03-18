Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию и возвращаться в Россию не собирается

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С момента начала спецоперации на Украине Татьяна Лазарева находилась в Киеве. Сейчас она уже пребывает в Испании, где постепенно приходит в себя. Татьяна решила осесть в этой солнечной стране, и возвращаться в Россию не планирует.
«Я в Испании. Пришла в себя. Было странное ощущение — вот оно тело, ноги-руки, все это дома, в знакомой и абсолютно безопасной обстановке, а вот голова где-то там осталась, в Киеве» - написала Лазарева в соцсети.
55-летняя артистка рассказала своим подписчикам о том, как оказалась в отеле, прямо в центре Киева. По ее признанию, она сохраняла оптимизм, даже не пряталась в бомбоубежище и какое-то время не думала об отъезде. Поклонники обрадовались тому, что Татьяна жива. Многие написали о том, что соскучились по ней. Лазарева поинтересовалась, хотят ли поклонники, чтобы она по традиции пообщалась с ними в эфире, пишет starhit.ru. При этом артистка предупредила хейтеров, что у нее стойкий иммунитет на негативные высказывания со стороны недоброжелателей.
Лазарева также рекомендовала им не тратить свое время на публикацию гадостей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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