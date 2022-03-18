Скандальный психолог Степанова резко высказалась о сбежавших из РФ звездах

Эпатажный психолог Вероника Степанова, известная по ряду провокационных высказываний и суждений, произнесла речь на Youtube, касающуюся российских звезд, которые покинули Россию на фоне украинской трагедии.

Психолог утверждает, что так называемые «крыски вернутся и начнут жрать в три горла», потому что окажутся за границей никому не нужны. Степанова отметила, что сотрудничество с российской сценой продолжится, как ни в чем не бывало и все встанет вновь «на круги своя».

После начала российской военной операции на территории Украины страну поспешили покинуть следующие артисты: Жасмин, Алла Пугачева, Максим Галкин, Семен Слепаков, Иван Ургант, Ксения Собчак, Валерий Леонтьев. Каждый день их ряды пополняют новые люди. На этом фоне россияне стали призывать власти запретить обратный въезд и начать отнимать государственные награды.

Вероятно, именно для того, чтобы спустя некоторое время вернуться в Россию, знаменитости называют свой отъезд заранее запланированным на конец февраля и март отпуском. Некоторые пытаются не комментировать свой отъезд, однако скрыться от глаз общественности им не удается даже за границей, а в СМИ всплывают фото тайком покинувших Россию артистов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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