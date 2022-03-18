Актриса Мария Голубкина не осуждает покинувших РФ звезд

Артистка Мария Голубкина считает, что многие известные личности в Российской Федерации, которые быстро, неожиданно и спонтанно покинули своё родное государство, просто не имели достаточно времени и возможностей для того, чтобы реально и трезво взвесить все за и против принимаемого решения. Известная российская актриса рассказала, что большинство из них в скором времени всё-таки одумаются и вернутся на свою родную землю. Об этом пишет информационное онлайн-издание News.ru.

Конечно, среди них имеются такие знаменитости, которые уже давно, задолго до начала спецоперации, сами лично задумывались о переезде за рубеж. Эти люди долго и тщательно подбирали под себя комфортную и приемлемую для проживания страну. У таких граждан России за границей еще до того, как началась спецоперация в Украине, были куплены за рубежом квартиры, виллы, особняки.

Сама Мария Голубкина покидать Российскую Федерацию не собирается никогда. Она слишком привязана к родине, а свои чувства к ней может описать цитатой из стихотворения Александра Пушкина: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Актриса привыкла работать с русскими текстами и не хочет учиться изъясняться на других языках. Она даже представить не может, как смогла бы жить в Италии или Испании. Знаменитость с удовольствием отправилась бы в путешествие по разным государствам, чтобы обменяться кулинарным опытом, но даже в мыслях не допускает эмиграцию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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