Актриса Мария Голубкина не осуждает покинувших РФ звезд

MWM: конфликт на Украине раскрыл опасность баллистической ракеты «Искандер-М» ВС России
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Артистка Мария Голубкина считает, что многие известные личности в Российской Федерации, которые быстро, неожиданно и спонтанно покинули своё родное государство, просто не имели достаточно времени и возможностей для того, чтобы реально и трезво взвесить все за и против принимаемого решения. Известная российская актриса рассказала, что большинство из них в скором времени всё-таки одумаются и вернутся на свою родную землю. Об этом пишет информационное онлайн-издание News.ru.
Конечно, среди них имеются такие знаменитости, которые уже давно, задолго до начала спецоперации, сами лично задумывались о переезде за рубеж. Эти люди долго и тщательно подбирали под себя комфортную и приемлемую для проживания страну. У таких граждан России за границей еще до того, как началась спецоперация в Украине, были куплены за рубежом квартиры, виллы, особняки.
Сама Мария Голубкина покидать Российскую Федерацию не собирается никогда. Она слишком привязана к родине, а свои чувства к ней может описать цитатой из стихотворения Александра Пушкина: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Актриса привыкла работать с русскими текстами и не хочет учиться изъясняться на других языках. Она даже представить не может, как смогла бы жить в Италии или Испании. Знаменитость с удовольствием отправилась бы в путешествие по разным государствам, чтобы обменяться кулинарным опытом, но даже в мыслях не допускает эмиграцию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Как утверждают военно-политические специалисты Запада и военного блока НАТО, ОТРК «Искандер» одновременно с другими...Подробнее
Львов утром 18 марта проснулся под звуки взрывов – силы РФ нанесли удар по аэродрому в этом городе. Телеграм-канал...Подробнее
Российские войска нанесли мощный артиллерийский удар по металлургическому заводу «Азовсталь», принадлежащему...Подробнее
Заместитель начальника штаба сухопутных войск Вооружённых сил Украины генерал Александр Гузевич представил сегодня, в...Подробнее
Украина в ближайшей перспективе получит от западных государств военную технику и вооружение в колоссальных объёмах. Об...Подробнее
Центробанк в ближайшее время примет решение по ключевой ставке: на 18 марта запланировано заседание совета директоров...Подробнее
О нововведении для держателей карт российских банков сообщил Центробанк России. Регулятор сообщил, что с 1 мая 2022...Подробнее
16 марта Россия должна была выплатить проценты в размере $117 миллионов по двум суверенным облигациям, номинированным в...Подробнее
Как утверждает военно-политический обозреватель Сергей Марков, военная ситуация вокруг украинского конфликта сейчас...Подробнее
Российских жителей предупредили о более опасном процессе, чем девальвация, который может начаться в скором времени....Подробнее
Комментировать