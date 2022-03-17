Николай Расторгуев рассказал о переезде в Германию

Сегодня, 10:24

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Николай Расторгуев рассказал о переезде в Германию
Фото из открытых источников

Несколько лет назад в сети стала распространяться информация о переезде лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева за границу.

СМИ писали о том, что якобы певец приобрел недвижимостью в немецком городе Баден-Баден и принял решение там жить. Эти слухи прокомментировал сам 65-летний артист. В частности, в беседе с Антоном Красовским в эфире передачи «Антонимы» он заявил, что никуда не собирается переезжать, так как его дом находится в России. Иными словами, об эмиграции музыкант даже не помышляет, пишет starhit.ru.

Расторгуев также заявил о том, что гастролировать по российским городам, проживая в Германии, физически невозможно. Он также заметил, что люди, верящие в подобные слухи, просто не умеют думать.  Информация о его отъезде за границу была вбросом недалекого человека, подчеркнул музыкант.

«Я думаю, что каждый гражданин должен быть патриотом свой страны. В моем понимании патриотизм — это любовь к тому месту и людям, которые тебя окружают. К своему языку. К чему ты привык, к чему тебя тянет», – сказал Расторгуев.

Фронтмен группы «Любэ» действительно активно гастролирует по России, собирая огромные залы. Музыкант неоднократно говорил, что еще не собирается уходить со сцены на заслуженный отдых.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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