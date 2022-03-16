Музыкальный критик Остудин: «Данилко – в подвале, Лорак молчит»

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Непростые времена настали для украинских артистов, которые собирали аншлаги в России. Сегодня большинство звезд ушли в подполье, удалив свои соцсети.
Музыкальный критик Алексей Остудин дал интервью изданию "МК", в котором рассказал про судьбу некоторых украинских артистов в настоящее время, а также про концертный бизнес в России в целом.
Критик сообщил, что Андрей Данилко (Верка Сердючка) в настоящий момент находится в подвале в Киеве, а Ани Лорак перестала выходить на связь.
В целом украинские звезды находятся в состоянии аффекта от происходящего. Концертный бизнес в России теперь для них закрыт, а украинский невозможен. Лолите давно запретили въезд на территорию Украины. Но общая ситуация такова – люди перестают покупать билеты на концерты.
«По моей информации от российских директоров, продажи билетов на концерты практически остановились, – подчеркнул Алексей. – Особенно в провинции. Поэтому сложно сказать, что дальше будет с нашими артистами».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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