Екатерина Гордон показала список запрещенных в РФ артистов

О том, кто из ранее популярных артистов теперь не сможет выступать в России, рассказала правозащитница Екатерина Гордон.

В своем «Телеграм»-канале она сообщила, что эти звезды стали неугодными из-за своих высказываний касательно военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины, пишет Телепрограмма .

В список попали телеведущий и юморист Максим Галкин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков и Валерий Меладзе. Также в их число попали Светлана Лобода, Макс Барских, Надежда Дорофеева, рэпер Потап и певица Настя Каменских.

Стоит отметить, что большинство фигурантов списка уже не на территории России. Но некоторые твердят, что уехали в отпуск и вскоре вернуться в РФ.

Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. После этого ряд российских знаменитостей, а также многие артисты родом из Украины, которые выступали в РФ, высказались против действий Москвы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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