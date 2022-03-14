Садальский вспомнил, как Басков стал народным артистом Украины

Сегодня, 11:19

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Садальский вспомнил, как Басков стал народным артистом Украины
Станислав Садальский

Станислав Садальский в «Телеграме» рассказал о том, как несколько лет назад Николай Басков «целовал взасос» Андрея Данилко, а сейчас поливает его грязью за то, что тот выступил против конфликта на Украине. Садальский также упомянул, что в 2004 году Басков ездил с гастролями по Украине и вымаливал звание народного артиста этой страны у президента Леонида Кучмы. Актер вспоминает, что в тот период Басков искал хоть какой-то поддержки, так как тогда его выгнали из Большого театра.

«Восемнадцать раз на сцене исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко», - пишет Садальский.

В итоге Кучма, чтобы от него отвязался назойливый музыкант, распорядился оформить соответствующие документы, пишет teleprogramma.pro.

Недавно Басков в соцсетях поддержал действия российского правительства на Украине.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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