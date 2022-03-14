Продюсер Табриз Шахиди рассказал о концертной деятельности в период санкций

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Некоторое время назад в Сети появился список, содержащий фамилии русских и украинских знаменитостей. Речь идет о якобы отвергнутых артистах из-за своей позиции в связи с ситуацией в Украине. Есть информация о том, что в списке значится имя Максима Галкина, который недавно покинул Россию вместе с семьей и уже находится в Израиле. Однако, как сказал концертный директор Табриз Шахиди, этот список является фейком.
Уехать из России или приостановить творческую деятельность было собственным решением каждого артиста, заявил продюсер.
В своем Telegram-канале Шахиди сообщил, как обстоят дела с концертами российских деятелей культуры. Он полагает, что ситуацию нельзя считать совсем плохой. Шахиди также отметил, что артисты, которые «работали в зоне евро или USD», перевели «ценники» в рубли, по курсу примерно 90-100 рублей за 1 у.е. Иными словами, сейчас выступления артистов стали дешевле.
Как стало известно, российские артисты переносят мартовские концерты на позднюю весну или лето.
По словам Шахиди, клиенты и дальше будут приглашать знаменитостей на свои мероприятия, пишет teleprogramma.pro.
«Украинские звезды будут выступать у русских, украинских, казахстанских заказчиков на территории Турции, Казахстана, ОАЭ и других стран. Все будет точно так же, как после Крыма, только в иных масштабах», — сказал Шахиди.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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