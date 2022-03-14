Собчак рассказала, как справляется с эмоциями в стрессовой ситуации

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Некоторое время назад Ксения Собчак сообщила, что улетает с сыном в Турцию. Но в Сети ходят слухи, что телеведущая в Израиле.
После отъезда Ксении пришлось столкнуться с недоброжелателями, из-за чего она находится в стрессовом состоянии. Недавно телеведущая призналась поклонникам в Instagram, что не может прийти в себя от происходящего, но друзья ей помогают обрести покой.
Собчак не сообщает о том, где именно она сейчас находится, но подчеркнула, что любая стрессовая ситуация парализует, однако нужно выйти из нее безболезненно. Ксения признается, что не знает, что будет дальше. Она прибывает в небольшом шоке, и ей приходится адаптироваться к новой реальности.
«Как мы вообще в этом всем оказались? Сколько себя помню, в жизни постоянно происходила какая-то дичь, но чтобы такое», — заявила светская львица.
Собчак решила организовать встречу со своими подписчиками 25 марта, пишет csn-tv.ru . Судя по всему, Ксения решила вернуться в Россию к этой дате. Для скандальной блондинки это будет возможность подзаработать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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