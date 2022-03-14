Жанна Агалакова уходит с Первого канала

15 марта стало известно о том, что Жанна Агалакова собирается уволиться с Первого канала. Уволились и такие журналисты, как Лидия Гильдеева и Вадим Глускер.

По словам Агалаковой, заявление на увольнение она написала 3 марта. После инцидента с появлением Марины Овсянниковой с антивоенным плакатом в кадре во время выпуска новостей некоторые сотрудники телерадиокомпаний стали увольняться с рабочих мест.

По мнению одного из журналистов, этот инцидент многих шокировал. Сейчас в редакциях каналов усилились меры охраны - пришедших на работу тщательно досматривают, пишет kirovpravda.ru .

Отметим, что 56-летняя уроженка Кирова Жанна Агалакова проработала на Первом канале более 16 лет. Она вела «Новости» и программы «Время» и «Ночное Время». Вадим Глускер работал в передачах «Итоги», «Намедни», «Сегодня», «Страна и мир» и других телепроектах.

Ранее Первый канал покинул телеведущий Андрей Малахов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700