Данилко не мог уснуть из-за взрывов в Киеве

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О ситуации в Киеве рассказал украинский музыкант Андрей Данилко, известный многим под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.
В беседе с NEWS.ru он рассказал, что происходит в украинской столице на фоне военной спецоперации, которую проводит на территории его страны Россия. По его словам, в минувшую ночь он снова слышал взрывы в городе.
Андрей Данилко отметил, что решил не покидать Киев, хотя возможность уехать в более безопасное место у него есть и сейчас. Но, тем не менее, он остается в центре украинской столицы.
«Мы сегодня не могли заснуть, у нас сегодня были такие взрывы возле дома, а я никуда не уехал, мы находимся в Киеве, в самом центре. Это ужасно», — рассказал артист.
Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Украинские власти заявили, что не готовы принимать условия РФ, но готовы к диалогу. И пока стороны дипломатическим путем пытаются урегулировать ситуацию, ВСУ противостоит российским войскам.
Запад же прямо в военную спецоперацию не вмешивается, но пытается давить на российскую экономику и политиков санкциями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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