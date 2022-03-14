Кирилл Чибисов: Звезды вывозят миллионы за границу на частных самолетах

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Продюсер и организатор концертов Кирилл Чибисов рассказал, что российские артисты вывозят за пределы страны миллионы.
Вчера стало известно, что певица Светлана Лобода сменила украинский паспорт на гражданство Мальты, где купила дом и оформила все необходимые документы. Как заявил Чибисов, за каждый частный корпоратив поп-дива получала 150 тысяч евро. Причем она брала деньги в конвертах, чтобы не платить налоги. По словам продюсера, исполнительница могла дать в месяц около 15 таких концертов.
Чибисов также сказал, что другие звезды, как и Лобода, отправляясь в отпуск на частных самолетах, вывозили доллары за границу в брендовых сумках Louis Vuitton, чтобы оформить депозиты в европейских банках, пишет teleprogramma.pro.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь заявил, что о таких богатых артистах ему ничего не известно.
«Я не знаю таких звезд, у которых есть такое количество денег и они могут позволить себе вывозить миллионы на частных самолетах. Мы таких возможностей за 30 лет моей карьеры не имеем», – заявил продюсер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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