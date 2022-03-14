Федункив рассказала об отношении своего итальянского мужа к РФ

Актриса Мария Федункив рассказала о том, как относится к русским ее муж итальянец Стефано Маджи.

Она призналась, что очень счастлива в браке, передает Teleprogramma.pro . Даже когда актриса слишком эмоциональная, то муж терпит ее и даже старается сгладить ситуацию.

«Иногда мне кажется, что мой муж куда больше русский, чем я сама. Стефано обожает Россию, за годы жизни в стране он стал здесь своим — таким «русским итальянцем». Многие вещи, связанные с нашим менталитетом, он очень тонко чувствует», — заявила Федункив.

Также она отметила, что у ее супруга отменное чувство юмора и он уже даже может шутить на русском языке.

За год жизни в России, отмечает Федункив, Стефано полюбил не только страну, но и русских.

Отметим, в последние недели после того как РФ начала на территории Украины военную спецоперацию, многие русские, побывав в Европе, жалуются, что к россиянам стали хуже относиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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