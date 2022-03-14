Барских высмеял Тимати: «Ты ничего собой не представляешь без помощи папиков»

Украинский певец Макс Барских и российский рэпер Тимати полторы недели назад устроили в соцсетях словесную перепалку, которая не закончилась до сих пор.

Так, Барских обратился к Тимати и выражений при этом не подбирал. 32-летний певец в грубой форме заявил:

«Лучше сиди молча! Иди спасай свою полубанкротную компанию и жарь свои бургеры. Хватит сыпать угрозами, ты ничего собой не представляешь без помощи своих папиков», пишет starhit.ru .

Ранее киевский музыкант дерзко прошелся и по певице Славе, которая попыталась заступиться за рэпера. Барский посоветовал своей российской коллеге сесть на медведя, скакать в Сибирь и бить себя в грудь. По мнению Барских, это ей больше подойдет, чем выступать на концертах. Ранее Макс сообщил, что больше не будет выступать на территории России.

В ответ Тимати призвал российских меломанов немедленно удалить треки Барских из плейлистов и напомнил украинскому музыканту о том, кто «кормил» его последние годы. Ведь именно в России ему удалось заработать миллионы. Однако заработок Барских после его последних заявлений значительно уменьшится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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