Галкин сравнил новую российскую соцсеть с «обществом анонимных алкоголиков»

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Сообщение о том, что в России запустят собственный аналог ранее заблокированного Instagram под названием «Россграм», прокомментировал шоумен Максим Галкин.
Ранее он выехал из России, но при этом позднее рассказал, что это лишь отпуск и он вернется домой. Тем не менее, обойти вниманием новую российскую разработку он не смог, пишет ОСН.
Галкин сравнил российский аналог популярной соцсети с обществом анонимным алкоголиков.
«Новое общество анонимных алкоголиков – «Россграм», — написал артист.
Создатели «Россграма» Кирилл Филимонов и Александр Зобов обещают, что эта соцсеть будет полным аналогом Instagram и в ней даже можно будет разместить все фото и видео, опубликованные ранее в западной соцсети.
Отметим, после того как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, немало артистов высказали свое личное мнение по этому поводу и покинули страну. Некоторые из них заявили, что едут в отпуск.
Их примеру, к слову, последовали и некоторые рядовые граждане. Россиян стало больше в тех странах, которые не закрыли небо для российской авиации. Как рассказывают в соцсетях те, кто решил покинуть сейчас страну, они поступили так, чтобы переждать этот непростой период в менее стрессовой ситуации.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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