Андрей Данилко разъяснил, почему российские звезды массово уезжают из страны

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Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в сценическом образе Верки Сердючки, объяснил, почему многие российские звезды шоу-бизнеса покинули родину.
Он считает, что российские артисты вылетели из страны не только из-за страха, они могли запланировать выходные. При этом Данилко упомянул Максима Галкина, с которым он говорил лично. Галкин и члены его семейства улетели на каникулы в Израиль. Тем более, юмористу отказали в рекламных контрактах, отметил украинский шоумен. Говоря о других знаменитостях, Данилко предположил, что они поубегали из-за страха, пишет news.ru.
«Потому что они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Тем более если говорить об артистах — эта публика достаточно хитрожопая, «и нашим и вашим, давайте вместе спляшем», — подчеркнул Данилко.
Как известно, после начала спецоперации на Украине из России вылетели телеведущая Ксения Собчак, кинокритик Антон Долин, блогер Айза и другие. Каждый из них назвал свою причину поспешного отъезда. Например, Ольга Бузова отправилась в Дубай для смены обстановки, Алла Пугачева заявила, что у нее запланировано лечение. Жасмин еще с января готовилась к поездке с детьми в Израиль. Большинство знаменитостей заявили, что обязательно вернутся.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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