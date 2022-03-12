Журналистка Ксения Собчак переживает за свое будущее

Известная телеведущая переживает из-за того, что происходит сейчас в мире, а также волнуется, что ей может стать трудно работать в будущем. Ксения совершенно откровенно говорит об этом, сообщает информационный портал StarHit.

Ксения Собчак не рада, что в свое время работала почти без отдыха и не созерцала себя.

«Тогда это было здорово и это был лучший год в моей жизни. Я всегда очень доверяла Российской Федерации. Развивайте бизнес, очень усердно работайте и получайте большой доход. Я думала, что однажды смогу расслабиться и отдохнуть, это была большая ошибка. Сейчас я не представляю, что дальше будет со мной или со всеми нами, даже завтра», – говорит журналистка.

В то же время Собчак считает, что скоро мир узнает развязку политических событий, которые происходят сейчас. Единственное, что человечество может сделать – оставаться людьми, а значит помогать окружающим, проявлять милосердие.

Подписчики поддержали Ксению Собчак. Они заявили, что тяжелые времена в обязательном порядке пройдут, нужно стараться с оптимизмом смотреть в будущее.

Недавно в Сети распространялись слухи об эмиграции Ксении Собчак. Однако ведущая поспешила отметить, что просто отправилась с сыном в ранее запланированный отпуск. В то же время супруг журналистки Константин Богомолов предпочел остаться в Москве.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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