Российские знаменитости лишатся миллионов рублей из-за блокировки Instagram

Согласно решению Роскомнадзора, 14 марта в 00:00 соцсеть Instagram будет заблокирована на территории России. Такое решение было принято из-за того, что в соцсети стали появляться сообщения с призывами о насилии против граждан РФ.

Как известно, благодаря соцсетям многие российские знаменитости зарабатывают большие деньги. Больше всего от блокировки пострадает телеведущая Ольга Бузова, которая за прошлый год стала богаче на 55,3 млн рублей. Также потеряет многое и блогер Настя Ивлеева, которая в минувшем году заработала 35,3 млн рублей, пишет rossaprimavera.ru .

Блокировка интернет-ресурса скажется и на доходах певицы Полины Гагариной, которой удалось заработать за тот же период 26,4 млн рублей. То же можно сказать о Ксении Собчак с ее прибылью 17,2 млн рублей, а также о Дане Милохине с 11,7 млн и Моргенштерне с 10,8 млн.

Источник доходов потеряют Ксения Бородина и Лера Кудрявцева, а также певец Сергей Лазарев и другие звезды.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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