Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали $20 млн для помощи беженцам с Украины

Знаменитые американские киноактеры Мила Кунис и Эштон Кутчер объявили о том, что в течении недели им удалось собрать круглую сумму, которая будет направлена в помощь беженцам с Украины. Речь идет о $20 млн.

Звездные супруги выразили благодарность 56 тысячам человек, которые прониклись судьбой украинских беженцев и пожертвовали деньги. В то же время Мила Кунис и Эштон Кутчер отметили, что не собираются останавливаться на достигнутом. Их цель - собрать $30 млн.

В начале марта Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер объявили о том, что начинают сбор средств для беженцев с Украины на краудфандинговой платформе GoFundMe. От себя лично звездная чета сделала пожертвование на сумму $3 млн.

Напомним: военную спецоперацию в Украине РФ начала проводить 24 февраля сего года. Мила Кунис - голливудская актриса с украинскими корнями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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