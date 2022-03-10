Мила Кунис и Эштон Кутчер собрали $20 млн для помощи беженцам с Украины

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Знаменитые американские киноактеры Мила Кунис и Эштон Кутчер объявили о том, что в течении недели им удалось собрать круглую сумму, которая будет направлена в помощь беженцам с Украины. Речь идет о $20 млн.
Звездные супруги выразили благодарность 56 тысячам человек, которые прониклись судьбой украинских беженцев и пожертвовали деньги. В то же время Мила Кунис и Эштон Кутчер отметили, что не собираются останавливаться на достигнутом. Их цель - собрать $30 млн.
В начале марта Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер объявили о том, что начинают сбор средств для беженцев с Украины на краудфандинговой платформе GoFundMe. От себя лично звездная чета сделала пожертвование на сумму $3 млн.
Напомним: военную спецоперацию в Украине РФ начала проводить 24 февраля сего года. Мила Кунис - голливудская актриса с украинскими корнями.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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