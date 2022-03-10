Певица Анастасия Приходько объяснила, почему Макс Барских «переобулся» именно сейчас

Певец Макс Барских оскорбил своих коллег из России и заявил, что никогда больше не будет петь с ними на одной сцене.

Его подержали Потап, Настя Каменских, Миша Романов и другие артисты, пишет СтарХит . Но Анастасия Приходько раскритиковала его, заявив, что он всегда действует так, как выгодно лично ему.

«Сейчас понял, что в России не очень, решил на Украине «окно» себе пробить. Аж тошнит! Я не буду милосердна к тем, кто переобувается в полете. И не пишите мне, что сейчас не время. Очень даже время!» - обратилась Приходько к Максу Барских.

Барских, к слову, утверждает, что не будет теперь выступать в России, а начнет давать концерты в Европе и других странах мира. По его словам, он рад, что больше не придется тратить свое время на выступления перед российскими зрителями, а они должны быть благодарны ему за его предыдущие концерты.

Стоит отметить, что после того как Россия начала военную спецоперацию на территории Украины, многие звезды высказались в поддержку мира. Но было и немало тех, кто не просто призывал к миру, но и критиковал решения российских властей.

Запад, к слову, добивается от России выведения войск с территории Украины и пытается давить на РФ санкциями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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