Продюсер Лавров рассказал, как Верка Сердючка поставила крест на карьере в РФ

Сегодня, 16:24

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Продюсер Лавров рассказал, как Верка Сердючка поставила крест на карьере в РФ
Фото из открытых источников

Украинский певец и музыкант Андрей Данилко, известный под именем Верка Сердючка, оказался в числе артистов, которые не стали поддерживать действия России на территории Украины. Продюсер Сергей Лавров напомнил, почему российские зрители отвернулись от артиста еще до обострения конфликта.

Россия продолжает спецоперацию в Украине. На этом фоне многие украинские артисты выражают свое недовольство. Среди них оказался и Андрей Данилко, который регулярно негативно высказывается на тему украинской ситуации в Instagram.

Продюсер Сергей Лавров напомнил, что во время их сотрудничества Данилко в образе Сердючки полностью покорил российскую эстраду. Однако его выступление на Евровидении с песней, в которой зрители услышали слова «Russia goodbye», поставила крест на его карьере в России.

«Мы же все прекрасно понимаем, на что была настроена эта песня. И этот хайп, который он тогда словил. Вот он тогда уже поставил крест на своей карьере в России», – отметил продюсер в комментарии сайту kp.ru.

Продюсер подчеркнул, что российские и украинские знаменитости, которые отказались поддержать спецоперацию, не смогут построить карьеру за рубежом. В их числе оказался и Макс Барских. Артист отказался вернуть российским зрителям билеты за отмененный концерт и сообщил, что направит деньги от них на помощь жителям Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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