Алла Пугачева вышла на связь после слухов о бегстве из РФ

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Певица Алла Пугачева рассказала о том, куда она исчезла.
Ранее поползли слухи, что Алла Борисовна покинула Россию с семьей, и даже будет продавать свой роскошный замок, расположенный в подмосковной деревне Грязь, пишет bimru.ru. Недоброжелатели писали, что она боится изменений, которые начались в стране и поэтому выехала из России навсегда.
Но в новом видео в Инстаграм Примадонна сообщила, что не думала покидать Россию, а лишь отправилась с семьей в отпуск, который, по ее словам, планировался уже давно.
«Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся! Схожу в церковь твою, Андрюша, помолюсь за тебя, богохульник!», - заявила Алла Пугачева.
К слову, после отъезда Аллы Пугачевой, музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Примадонна отправилась в Израиль. Он предполагает, что туда она отправилась на лечение, а, возможно и в гости к друзьям.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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